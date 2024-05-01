Робот S1 способен выполнять действия с человеческой скоростью и точностью.

В мире технологий произошло удивительное событие – китайская компания Astribot представила миру нового робота по имени S1. Этот необычайный помощник не только способен выполнять действия с человеческой скоростью и точностью, но и может поднять вес до 10 кг одной рукой.

Astribot делится, что S1 настолько быстр, что без труда справится с сервировкой стола для компании из нескольких человек. Но это ещё не всё! Помимо базовых функций, S1 умеет открывать бутылки с вином, ловко наливать его в бокалы, готовить бутерброды и даже писать каллиграфические письма. Интересно, что благодаря развитым алгоритмам искусственного интеллекта, S1 способен учиться новым движениям, наблюдая за людьми.

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К сожалению, компания пока не раскрыла все карты о технических характеристиках S1 и его обучении. Также остаётся загадкой, может ли робот перемещаться по пространству или его действия ограничены рамками кухонного стола. Но уже доступные видео показывают, на что способен этот робот: открытие вина, аккуратное чищение огурцов, переворачивание тостов на сковороде, изящное вытаскивание скатерти из-под бокалов без единой ошибки и, конечно, каллиграфия. S1 действительно впечатляет своей способностью имитировать человеческие движения.

Этот робот – настоящий прорыв в мире технологий, обещающий сделать жизнь проще и интереснее.