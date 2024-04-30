Ранее на «яблочных» планшетах можно было запускать iOS-версию эмулятора.

Разработчик популярного эмулятора игр Delta, Райли Тестут, объявил о скором выходе обновления 1.6, которое принесет с собой кое-что особенное – теперь эмулятор будет работать на iPad как родное приложение. Это значит, что игры можно будет наслаждаться на полный экран, без тех ограничений, которые были раньше на стороннем эмуляторе.

До этого момента, чтобы играть в любимые ретро-игры на «яблочных» планшетах, приходилось использовать версию эмулятора для iPhone, что не всегда было удобно. Но благодаря изменениям в политике App Store, которые теперь разрешают размещение эмуляторов ретро-игр, любители игровой классики смогут расширить свой игровой опыт на iPad.

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И это еще не все хорошие новости. Райли Тестут также поделился планами добавить в эмулятор поддержку игр Sega Genesis и запустить многопользовательскую игру, которая будет поддерживать разные устройства.

С помощью эмулятора Delta и функции AirPlay можно играть в классики жанра с консолей NES, SNES, N64, Game Boy, GBA и Nintendo DS прямо на своем телефоне. Эмулятор, который стал доступен с апреля 2024 года, открывает дверь в мир любимых игр прошлых лет, не выходя из дома.

Так что, если вы до сих пор не опробовали Delta на своем устройстве, сейчас самое время погрузиться в мир ретро-игр и вспомнить детство, наслаждаясь классикой в новом формате.