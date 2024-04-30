С шерстью робопес Sparkles похож на мультяшного персонажа, который обладает впечатляющей координацией движений и пластикой.

Вот и новый звездный персонаж из мира роботов – встречайте Sparkles, робота-пса, который выглядит как будто только что сошел с обложки детской книжки. Этот четвероногий друг, созданный компанией Boston Dynamics, надел на себя особенный костюм, благодаря которому он стал похож на огромную плюшевую игрушку.

Sparkles не просто красив, но еще и талантлив. Он дебютировал перед публикой вместе со своим "старшим братом", роботом Spot, и сразу же показал, на что способен. А способен он, оказывается, на многое! В частности, на танцы. Да, да, вы не ослышались – Sparkles танцует, и делает это с таким азартом, что невозможно оторвать глаз. Разработчики из Boston Dynamics говорят, что их новый робот призван исследовать, как могут пересекаться миры робототехники, искусства и развлечений. И судя по всему, Sparkles с этой задачей справляется на ура.

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На видео, которое компания поделилась в сети, можно увидеть, как Sparkles и Spot танцуют вместе под музыку. Это стало возможным благодаря специальному инструменту Choreographer, который разработчики использовали для создания и управления движениями роботов. С помощью этого инструмента и API Spot, инженеры смогли настроить каждое движение под ритм, создавая по-настоящему захватывающее зрелище.

Этот милый робот-пес с игрушечным видом и танцевальными способностями уже успел завоевать сердца многих. Sparkles – это не просто технологическое чудо, это мостик между миром высоких технологий и миром искусства и развлечений. Кто знает, может быть, в будущем мы увидим еще больше таких талантливых роботов, способных настолько же удивлять и радовать нас, как это делает Sparkles.