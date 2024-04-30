Avast вводила пользователей в заблуждение, утверждая, что использует надежные методы анонимизации данных.

Компания Avast, известная своими антивирусами и расширениями для браузеров, попала в неприятную историю. Чешское агентство, занимающееся защитой данных, наложило на неё штраф в размере $14,8 млн. Причина? Оказывается, Avast обвиняют в том, что она не совсем честно обращалась с личными данными своих пользователей, а их у неё набралось аж 100 миллионов.

Всё дело в том, что Avast обещала своим пользователям, что их данные будут в безопасности и анонимизированы, то есть так обработаны, что никто не сможет узнать, кто именно стоит за этими данными. Но, по мнению регуляторов, компания не сдержала слово. Они выяснили, что в 2019 году Avast передала кучу данных своих пользователей компании Jumpshot, которая занималась анализом поведения пользователей в интернете и уже закрылась в 2020 году.

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Для компании, которая заявляет о себе как о защитнике данных пользователей, такой поступок выглядит, мягко говоря, странно. Avast, конечно, не согласна с решением о штрафе и думает об обжаловании. Они утверждают, что защита данных пользователей для них всегда была и остаётся приоритетом, и обещают улучшить свои методы работы с личной информацией.

Это не первый раз, когда Avast оказывается в центре подобного скандала. Ранее они уже улаживали подобную ситуацию с Федеральной торговой комиссией США, тогда им пришлось выплатить $16,5 млн. После всей истории с Jumpshot, Avast пообещала больше не продавать данные пользователей для рекламных целей.

История с Avast напоминает нам о том, как важно быть внимательными к тому, кому и для чего мы доверяем свои личные данные. Ведь в мире информационных технологий сохранение конфиденциальности остаётся одной из главных задач.