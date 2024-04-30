Если предложение понравится - Telegram смогут заблокировать или оштрафовать.

Украина и Евросоюз ведут беседы о будущем Telegram – одного из самых популярных мессенджеров. Речь идет о возможной блокировке приложения и наложении штрафов за определенные действия. Об этом рассказала Ольга Герасимьюк, руководитель украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Она предложила, чтобы украинские чиновники и государственные организации больше не использовали Telegram для официальной коммуникации.

Герасимьюк предлагает, чтобы Евросоюз включил Telegram в список платформ, которые могут попасть под блокировку или штрафы, если нарушат определенные законы. Это значит, что если мессенджер не будет следовать правилам, его ждут серьезные последствия, подобно другим компаниям, которые уже столкнулись с такими мерами.

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Она также высказалась за перенос официальной коммуникации на другие платформы, предпочтительнее считая мессенджеры, которые соблюдают законодательство и гарантируют безопасность данных.

Эта тема стала особенно актуальной после того, как Павел Дуров, основатель Telegram, заявил о блокировке аккаунтов, которые могли использоваться для сбора данных для военных действий. Он отметил, что такие меры были приняты для защиты пользователей. В то же время, в Украине были заблокированы некоторые чат-боты официальных организаций, но позже их разблокировали, объяснив это ошибкой.