Американское издание Business Insider анализирует возможные сценарии в небе Украины.

В скором времени, по крайней мере так думают украинские власти, на Украину поставят несколько истребителей F-16, которые позиционируется их агитаторами, как «чудо-оружие». Однако в американском издании Business Insider провели свое собственное небольшое расследование и сделали вывод, что американские же самолеты этой модели впервые столкнутся с передовыми системами ПВО России. Также об этом заявили изданию пилоты ВВС США, которые высоко оценивают противовоздушные силы ВС РФ.

Как пишут на страницах издания Business Insider, истребители F-16 впервые столкнуться с по-настоящему серьезной опасностью. До этого данные самолеты участвовали в основном в компаниях против стран, которые максимум использовали устаревшие ЗРК, произведённые в СССР. Сегодня же пилоты истребителей станут целью для более современных вариантов ЗРК С-300 и С-400, а также в украинском небе немалая вероятность увидеть российские современные истребители Су-35, перехватчики МиГ-31 или вообще повстречать Су-57.

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«Российский арсенал систем «земля-воздух» более современен и совершенен, чем те, с которыми F-16 сталкивался в прошлых конфликтах (...) Русские доставляют высококлассное оборудование на Украину» - печатает на своих страницах американское издание.

Напомним, что украинские военные разрабатывают хитрую схему с аэродромами «подскока» для выделенных им F-16, которые будут базироваться в Румынии. Таким образом они хотят обезопасить поставленные самолеты от возможного прилета ОТРК «Искандер», «Калибра» или чего-то гиперзвукового, типа «Циркона» или «Кинжала». По этой схеме истребители будут вылетать на боевое задание из Румынии, дозаправляться на украинских аэродромах, выполнят боевое задание и возвращаться обратно.

Кроме непосредственно украинских военных эту хитрую схему никто не комментирует и тут стоит напомнить, что такое решение проблемы может привести к самым негативным последствиям. Например, та же Польша, несмотря на свою позицию по отношению к России, так и не приняла предложение Кулебы о прикрытии западных областей Украины с польской земли. Вдобавок, когда передовые ЗРК СССР использовали против США во Вьетнамской войне с неба начали пачками сыпаться бомбардировщики B-52.