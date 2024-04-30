ВС РФ быстро преодолели окраину и отогнали украинские войска к западу поселка.

Вооруженные силы России продолжают активно, и что главное успешно, действовать на Авдеевском направлении, гоня ВСУ дальше на запад. При этом успехи отмечаются не только в районе Очеретино, где идут действия по окончательному решению вопроса с Новокалиново и Бердычами, но и в районе Нетайлово. Согласно полученным с мест событий данным ВСУ не выдержали натиск ВС РФ в этом населённом пункте и откатились на западную сторону села.

Село Нетайлово находится восточнее Карловского водохранилища и соединено с ним через Чкаловский (Нетайловский) пруд и именно за него, аз пруд, отступили украинские военные. По данным из разных источников российские подразделения не только проломили оборону села, но и вошли внутрь н.п. на глубину до 700 м. Стоит отметить, что Нетайлово стало местом сосредоточения ВСУ, куда они отошли после поражения в Первомайском. Размер поселка не позволяет ВСУ организовать более или менее плотную оборону и про быстрое падение Нетайлово говорили еще месяц назад.

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Кроме того, отметим, что и Нетайлово, и расположенная рядом Карловка находятся в низинах, что играет важную роль в деле штурмовых операций. Есть серьезная вероятность того, что украинские войска откатятся дальше на запад, чтобы занять господствующие высоты на западном берегу Карловского водохранилища, которое питает водой весь Донбасс. Вдобавок, действия российских военных не позволяют ВСУ организовать линию укреплений вдоль восточного берега вышеобозначенного водохранилища.

Выходит так, что ВС РФ продолжают развивать успех, несмотря на серьезное сопротивление со стороны украинской армии. Кроме Нетайлово идут штурмовые действия в районе так называемой «третей линии обороны Сырского», которая сейчас активно обрабатывается российской артиллерией и авиацией.