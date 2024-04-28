Мероприятие состоялось в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Абу-Даби прошло необычное и захватывающее событие - гонка автономных машин на знаменитой трассе Формулы 1 Yas Marina. Этот день, 28 апреля, вошел в историю как шаг в будущее гонок, где в роли главных героев выступили не люди, а искусственный интеллект.

Без единого пилота за рулем, восемь машин, оснащенных самыми современными технологиями, вышли на старт. Среди них были представители из разных уголков мира: от американской команды Code19 Racing до мюнхенских инженеров из TUM. Эти машины "видели" дорогу с помощью камер и радаров, "думали" благодаря мощным компьютерам и "действовали" с использованием гидравлических приводов.

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Но даже в мире высоких технологий не обходится без приключений. Гонка превратилась в настоящее испытание для ИИ: машины сталкивались с трудностями, пытаясь пройти полный круг. И всё же, несмотря на музыкальные паузы и нелепые ситуации на трассе, комментаторы не уставали восхищаться этим "технологическим прорывом".

Особенно запомнился момент, когда лидер гонки от команды Polimove неожиданно вылетел с трассы. Это стало причиной для показа жёлтого флага, сигнализирующего об опасности на дороге. Следуя правилам, две машины, шедшие следом, остановились, не решаясь обойти место происшествия. В итоге, чтобы завершить гонку, автономным болидам понадобилось больше часа. Победу в этом непростом соревновании одержала команда TUM.

Этот день доказал, что будущее таких гонок уже не за горами, и оно обещает быть удивительным. С каждым заездом технологии будут только совершенствоваться, а значит, нас ждут ещё более захватывающие соревнования между машинами, управляемыми искусственным интеллектом.