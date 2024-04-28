Народ считает, что всё происходящее - незаконно.

На позапрошлой неделе украинские власти наконец-то приняли многострадальный законопроект о ужесточении мобилизации. Однако реакция на него оказалась весьма ожидаемой и вызвала волну негатива со стороны простых обывателей и ряда депутатов Верховной рады Украины (ВРУ). Это отмечает в своем материале автор американской газеты «Политико», которая является рупором Белого дома и часто показывает позицию американских властей.

Как пишет автор издания, решение украинской власти касающиеся мобилизации вызвали весьма ожидаемые последствия среди рядовых жителей страны. В частности, негодование высказываются по поводу прекращения обслуживания граждан Украины за пределами родины. Ведь, согласно решению, МИД Украины такие граждане не могут получить свой паспорт и вообще лишены консульских услуг в посольствах страны.

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«Это вопиюще незаконный и крайне вредный шаг. Очевидно, что правительство хочет заставить украинцев как можно скорее вернуться в Украину. Однако результат будет прямо противоположным» - негодует Владимир Вятрович, депутат ВРУ и член партии «Европейская интеграция».

Стоит отметить, что Вятрович является членом партии, которая сегодня находится в оппозиции относительно официальной власти и «Слуги народа». Но стоит понимать, что таких деятелей мотает, как флюгер в штормовую погоду. Но кроме как порассуждать на публику такие заявления ничего не несут. В то же самое время простые граждане Украины могут возмущаться сколько угодно, но без решительных действий это, как показала практика последних 2-х лет, ни к чему не приведет.

Между тем в украинском интернете начали появляться объявления с новым и актуальным предложением – замена или продление паспорта без обращения к военкомату. Эта услуга дополнила список самых разных предложений, которые касаются уклонения от воинской службы, выезда за пределы страны или получения так называемой брони.