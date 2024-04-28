Российская армия заходит в тыл украинскому гарнизону в Бердычах.

Несмотря на активное сопротивление со стороны вооруженных формирований украинской власти, российские войска продолжают продвигаться вперед. Наиболее успешное для ВС РФ направление сегодня – Авдеевское. Именно там фиксируется взятие сразу нескольких населённых пунктов под контроль и выбивание ВСУ с занимаемых позиций. Например, после взятия села Новобахмутовка к югу от Очеретино, возникла угроза полного окружения для остатков украинского гарнизона в селе Бердычи. Напомним, что остатки украинских частей засели на западной половине села и простора для маневра у них осталось крайне мало.

Развитие успеха на Авдеевском направлении привело к тому, что за последние несколько дней российская армия взяла под контроль несколько населенных пунктов в районе Очеретино, которое ранее было главным транспортным узлом ВСУ в этом районе. Одним из взятых н.п. стала деревня Новобахмутовка, расположенная к югу от Очеретино и которая ранее прикрывала Бердычи с северо-запада и запада. Также именно по дороге через эту деревню шел поток военных грузов и резервов для Бердычевского гарнизона. Российская армия не только перерезала этот поток, но и продвинулась ближе к Бердычам.

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Тут стоит понимать, что перекрытие этой дороги по своей сути отрезало гарнизон от последнего нормального пути отхода. Если командование ВСУ даст приказ на отход из Бердычей, то у засевших там подразделений остается только один путь – через поля на запад. Стоит понимать, что при таком развитии событий значительная часть отступающих окажется в крайне невыгодном положении и превратится в легкую мишень для российской авиации и артиллерии.

Одновременно активные штурмовые действия ведутся в районе поселка Новокалиново, где большая часть н.п. была взята под контроль ВС РФ. Также отмечается продолжение «демилитаризации» 47-й и 100-й бригад ВСУ, которые засели неподалеку от Очеретино и теперь пытаются окапываться.