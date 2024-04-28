Речь идет о решении «Давать танки «Абрамс», чтобы потом их хранили в тылу».

После падения распиаренной Владимиром Зеленским «Фортеции» Авдеевки, главком Сырский, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ на запад, бросил в бой американские такни «Абрамс». В ходе столкновений двух армий часть брошенных в пекло ОБТ были «демилитаризированы» и превращены в металлолом.

На днях в СМИ появилось сообщение, что Пентагон порекомендовал командованию ВСУ отвести «Абрамсы» с ЛБС, чтобы те перестали уничтожаться российской армией. Это сообщение вызвало резкую критику и непонимание со стороны западных военных экспертов.

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Западный интернет мгновенно расцвел различными сообщениями с критикой решения Пентагона в отношении танков. У граждан появилось много вопросов в стиле: «А зачем их вообще тогда надо было поставлять?» Тут стоит вспомнить, что после летне-осеннего контрнаступления ВСУ, западные «партнеры» Зеленского просили использовать, как можно меньше поставляемой ими бронетехники. В тот момент, «Абрамсы» еще не были поставлены на Украину и поэтому избежали отправки на ЛБС.

«Сначала мы передаём оружие, танки, потом вдруг удивляемся, что русские их уничтожают на поле боя. Значит ли это, что в Пентагоне и Киеве всерьёз считали, что Abrams неуязвим?» - критикуют решение Пентагона в самих Соединенных Штатах.

Стоит напомнить, что в рамках военной помощи, которую поставляет США, Байден передал Киеву около 30 «Абрамсов» и машин на базе данного ОБТ. Волевым решением Сырского часть танков была брошена на затыкание «дыры» на Авдеевском направлении, где спустя всего несколько дней первая из машин оказалась подбита российскими операторами FPV-дронов. После чего случилась целая серия поражения «Абрамсов» дронами и сегодня их подбито как минимум 6 штук. При этом благодаря действиям российских разведчиков один из «Абрамсов» в Бердычах был тщательно осмотрен, заснят изнутри на камеру и частично разобран на сувениры.

Кроме того, есть вполне понятное объяснение такому поведению со стороны Пентагона, а именно нежелание военного ведомства США передавать России свои танки. Напомним, что буквально на днях один из поставленных с запада танков Leopard 2A6 был вывезен в российский тыл и по некоторым данным уже где-то в Московской области. Американцы вполне реально опасаются, что их «чудо-танк» попадет в российские КБ, где его разберут на составляющие, а броню подвергнут обстрелу современными снарядами.