Отмечается охват Котляровки с севера в районе Купянска.

После снижения темпов продвижения ВС РФ в Харьковской области сообщения про действия в районе Купянска приходили достаточно редко. Однако вчера было зафиксировано резкое движение вперед, и российская армия смогла пробить брешь в обороне ВСУ и отхватила почти 1,5 км около села Кисловка, попутно освободив часть населенного пункта от нежелательного присутствия украинских подразделений. При этом продвижение не только дало возможность взять под контроль новый н.п., но и привело к охвату Котляров.

Как сообщают источники с мест событий, российские войска быстрым ударом прорвали оборону вооруженных формирований украинской власти и отрезали Котляровку от Кисловки и тем самым нарушили все коммуникации на этом участке. При этом отмечаются сообщения про взятие в плен бойцов ВСУ, которые пытались сбежать в сторону Купянска, чтобы избежать окружения. Тут стоит отметить, что украинские подразделения в Котлярах окапывались последние несколько месяцев, но теперь им остается только отступать на запад или превращаться в очередные Бердычи.

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Продвижение российской армии на Купянском направлении отмечается не только отечественными ресурсами, но и украинскими источниками. В частности, общедоступная карта на которой отмечают изменение ЛБС вечером 26 апреля изменилась. Разумеется, украинские военные значительно уменьшили охват Котляровки. В любом случае ВС РФ вновь начали активные действия на этом направлении с привлечением артиллерии и авиации. Вполне вероятно, что это как-то связано с созданием группы войск «Север», в зону ответственности которой входит граница с Сумской и Харьковской областями.