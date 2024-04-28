Также приостановлено пассажирское судоходство в Севастополе.

Не раз представители высшего военного командования и политическое руководство Украины заявляло, что Крымский мост для них является первостепенной стратегической целью.

В частности, об этом заявлял иностранной прессе Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) и добавлял, что мост не простоит до конца 2024-го года. Поэтому, когда на Крымском полуострове объявляется воздушная и дроновая тревога, нет ничего удивительного при известии о прекращении движения по Крымскому мосту.

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Согласно опубликованным сообщениям в официальных источниках, в Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспортного судоходства. Одновременно появились известия, что на Крымском мосту приостановили автомобильный трафик. Об этом, в частности, сообщал официальный ТГ-канал, в котором мониторят ситуацию вокруг стратегически важного для РФ объекта.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности» - говорилось в ТГ-канале.

Спустя 37 минут после закрытия автомобильного движения трафик был восстановлен, и граждане смогли продолжить свой путь. В Севастополе пока движение судов не восстановлено, но вероятно в скором времени все войдет в привычную колею. Есть предположение, что оба инцидента связаны с повышенной угрозой со стороны украинской армии, которая в очередной раз предприняла попытку атаки.