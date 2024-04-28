Контроль взяли после массированного арт-удара.

Вооруженные силы России в ночь на 25 апреля 2024-го года провели многочасовую артиллерийскую подготовку в окрестностях и непосредственно внутри села Соловьево, после чего штурмовые группы взяли под контроль часть населенного пункта. Стоит отметить, что именно сюда отошла из Очеретино 47-я бригада ВСУ, командир которой рассказывал, что причина отступления в «испугавшихся солдатах».

Село Соловьёво располагается в юго-запад от Очеретино и именно его в качестве опорного узла обороны выбрали командиры 47-й бригады для закрепления. Позже туда Генштаб вооруженных формирований Украины подтянул 100-ю бригаду. Она должна была укрепить оборону и поддержать потрепанную 47-ю. Однако что-то пошло не так, и российская артиллерия перепахала все позиции украинцев в Соловьеве, после чего там банально не осталось личного состава для сопротивления.

реклама

Кроме того, сейчас артиллерийская обработка продолжается в западной части Соловьево, которое пока находится по контролю ВСУ. Вероятнее всего, в скором времени остатки села перейдут под полный контроль российской армии, так как у местных сил ВСУ банально нет личного состава для того, чтобы перебросить его на это направление. Надо напомнить, что вокруг Очеретино идут столкновения в Новокалиново, добиваются остатки украинской группировки в Бердычах и по этой причине оставшиеся бригады украинской армии дробятся на более мелкие подразделения и кидаются во всех направлениях.

Стоит отметить, что с взятием Соловьево под российский контроль перейдут все важные высоты к западу от Авдеевки. Более того с этого села может быть нанесен удар на Новопокровские, которое входит уже в 3-ю линию обороны Сырского к западу от бывшей «фортеции». В эту линию обороны также входи село Уманское, к которому вплотную подошли подразделения ВС РФ.