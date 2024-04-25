Пока они просто перебрасывают войска между разными участками ЛБС.

Вот уже более 2-х месяцев главкомом ВСУ назначен Александр Сырский и это привело к тому, что украинская армия «работает» только на медийный эффект и постоянно тает, как мороженное на солнце. Как пишут украинские же источники, Генштаб ВСУ в попытке залатать дыры в обороне и удержать Часов Яр, чтобы ВС РФ не взяли его к 9 мая, перебрасывают под город резервы, берущиеся с других направлений и тем самым ослабляя оборонительные порядки.

Ситуация вокруг Часова Яра отдает чисто политическим решением, так как Зеленский не желает отдавать город в русские руки к 9 мая. Однако есть и более весомая причина, а именно «мирный саммит», который пройдет в середине июня и там уважаемые страны Запада будут обсуждать «мирный» исход российско-украинского противостояния. При этом для получения более выгодных позиций, Зеленскому требуется показать «перемогу» и поэтому Сырский вынужден подкидывать свежие силы к Часову Яру. Что интересно, эти самые резервы берутся с ближайших направлений и приводят к «слишком быстрому падению оборонительных узлов».

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«Сейчас происходит ситуация, когда Генштаб, пытаясь латать дыры живой силой, только ухудшает ситуацию на фронте. К примеру, нагнали пехоту в Часов Яр, чтобы удержать его до 9 мая и сделать из этого перемогу, но из-за этого в других местах стало «тонко» и порвалось» - пишет у себя украинский ТГ-канал «Легитимный».

Стоит отметить, что украинские источники также рассказывают про «призрачные подразделения», которые находятся на ЛБС. По официальным данным списочный состав таких групп в полном порядке, но в реальности их там значительно меньше или вообще не хватает до 90% личного состава. Это приводит к быстрому падению оборонительных порядков, а потом украинские генералы рассказывают, что пехота просто «побежала».