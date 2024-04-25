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Большая часть села около автотрассы Донецк – Константиновка – Славянск под контролем ВС РФ
Зафиксировано продвижение российских войск в Новокалиново.

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Пока бывший главком ВСУ Валерий Залужный всеми ногами упирается и не хочет отправляться в Лондон на пост посла Украины, российская армия продолжает постепенное продвижение вперед. С Авдеевского участка линии боевого соприкосновения приходят сообщения про успешные действия ВС РФ неподалеку от города Очеретино. На востоке от данного населенного пункта российские подразделения активно двигаются вперед и выдавливают украинские вооруженные формирования из поселка Новокалиново, который стоит неподалеку от автотрассы Донецк – Константиновка – Славянск – Харьков.

Согласно сообщениям с мест событий, штурмовые подразделения России продвинулись вперед на глубину до 800 м с шириной почти 1,5 км. Стоит понимать, что и до этого часть Новокалиново уже была под российским контролем и это позволяет заявить, что большая часть населенного пункта перешла в руки ВС РФ. Стратегически это позволяет российским подразделениям двигаться севернее в сторону Константиновки, которая с юга прикрывает Часов Яр, где сегодня также идут ожесточенные сражения.

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Кроме успехов в Новокалиново, ВС РФ продолжают действовать в Очеретино, а также недавно освобожденной Новобахмутовке к югу от указанного н.п. Кроме того, Бердычи окончательно были отрезаны от «большой земли» и российские войска уже штурмуют западную часть села. Сообщается, что там начали сдаваться в плен бойцы ВСУ, которые рассказали про проблемы со снабжением и ротацией личного состава.

#донецк
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