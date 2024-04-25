Экс-главком отправится на Туманный Альбион «Укреплять» отношения в течении нескольких недель.

Подковерные игры внутри политического и военного руководства Украины продолжаются в привычном темпе. После отставки бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного Зеленский не вздохнул с облегчением и попробовал избавится от главного конкурента вполне приемлемым образом, а именно отослав бывшего военного в Великобританию послом. Однако генерал в отставке упорно сопротивлялся и только в последние дни дело сдвинулось с мертвой точки. Об этом сообщает замглавы Офиса президента Михаил Подоляк, выступая в эфире украинского телевидения.

Стоит отметить, что британская сторона долго не принимала Залужного в качестве официального посла Киева, но вот документ подписан и как говорит Подоляк, экс-главком отправится на Туманный Альбион «Укреплять» отношения в течении нескольких недель. Есть предположение, что таким образом Ермак и Зеленский спешат избавится от прямого конкурента до того, как нынешний президент Украины перестанет быть легитимным. У Залужного имеется серьезный авторитет не только в правительстве и среди высшего командного состава ВСУ, но и среди большей часть украинских военных, несмотря на все провалы армии за последние два года.

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«Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный вступит в должность украинского посла в Великобритании в течение нескольких недель, Лондон согласовал его кандидатуру.» - выдал Подоляк во время эфира на телеканале «Киев 24».

Стоит отметить тот факт, что Залужный упорно сопротивлялся отправке в качестве посла в Британию, но из-за проблем с американской помощью пробританский Зеленский сумел продать его кандидатуру. Однако все это подается таким образом, будто Залужный сам просился на пост посла, чтобы покинуть «свободную и независимую». Учитывая обстановку на линии боевого соприкосновения, вариант с побегом в западные страны имеет все шансы на существование.