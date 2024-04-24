Как заявляет губернатор региона Олег Синегубов, в настоящее время мобильная связь, кабельное телевидение и интернет в городе работают.

Благодаря разведке российская армия смогла подавить часть украинских систем ПВО в Харьковской области и тем самым позволила работать по объектам военной инфраструктуры ВСУ. В частности, на днях был нанесен точечный ракетный удар по харьковской телебашне, которая считалась пятой по высоте на территории современной Украины. Как сообщают местные источники в городе и прилегающих районах полностью пропал сигнал телевещания. Но при этом губернатор области говорит про штатную работу всех остальных систем коммуникации: кабельное ТВ, интернет и сотовая связь.

Разумеется, целью российского ракетного удара является не отключение харьковчанам телевидения. Обстрел имел куда более важные военные цели, часть из которых уже всплыла в открытых источниках и заключалась в лишении ВСУ важного наблюдательного пункта и одной из самых высоких точек в этом районе. Именно на Харьковской телебашне был размещен ретранслятор, который позволял вооруженным силам Украины иметь нормальную радиосвязь. Также на башне был размещен узел для корректировки украинских беспилотников, которые наносили удары по прилегающим областям.

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Стоит также отметить, что на этой телевышке размещалась система раннего обнаружения, состоящая из камер совмещенных с блоками нейронных сетей. Система позволяла отслеживать российские ракеты и дроны и была включена в комплекс противовоздушной обороны ВСУ. Теперь же в области образовалось «слепое пятно», через которое будут проходить российские ракеты и дроны без серьезного риска обнаружения и перехвата. Предполагается, что украинской власти потребуется приложить много усилий для того, чтобы восстановить подобный наблюдательный центр, так как адекватной альтернативы телевышке, построенной в 1980-е годы в СССР, в области не имеется.