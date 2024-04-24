В КНДР прошли масштабные учения с нанесением контрударов немирным атомом.

Ситуация вокруг Корейского полуострова продолжает «нагреваться», что приводит к военным учениям с отработкой ударов по потенциальному противнику. На днях Северная Корея завершила очередные военные учения, в которых принимал участие лидер нации товарищ Ким Чен Ын. Однако главной новинкой прошедшего мероприятия стала отработка доктрины, которая предписывает нанесение контрудара с применение тактического ядерного оружия. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на военных и правительство КНДР.

Согласно опубликованным ЦТАР данным, в ходе учений использовали реактивные системы залпового огня крупного калибра (600 мм), оснащенные имитацией ядерного тактического заряда. Также в ходе учений была задействован комплекс системного контроля «Курок ядерного оружия» и система оповещения об угрозе ядерного удара «Вулканическая тревога». В ходе учений специальные расчеты нанесли удар по учебной мишени на одном из принадлежащих КНДР островов.

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«В ходе маневров бойцы подразделения, на вооружении которого стоят сверхкрупные реактивные орудия, дружно выпустили струи огня для уничтожения врагов и поразили цель, расположенную на острове на расстоянии 352 км» - пишет ЦТАК.

После завершения учений лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил всех участников, похвалил расчет, нанесший точный удар по учебной мишени, а также выдал предупреждение врагам корейского народа. В список вражеских стран были в очередной раз включены Южная Корея, Япония и США. В плане политических заявлений товарищ Ким Чен Ын не изменяет себе и после каждого аналогичного мероприятия произносит одинаковое предупреждение.