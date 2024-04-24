Но только под гарантии американцев от нападения Турции.

За последние несколько недель президент Украины Владимир Зеленский навернул уже не один круг по европейским странам с просьбой выделить ВС ВСУ дополнительные зенитно-ракетные комплексы «Патриот» или их аналоги. Пока на уговоры главы украинской власти поддались только греки, которые заявили, что передадут одну из своих батарей. Которая, к слову, прикрывает Афины, но с условием, что США гарантирует безопасность страны и заплатит немного денег. По крайней мере так о происходящем пишет греческое издание Pronews со ссылкой на свои источники.

Американское правительство уже несколько раз покупало у Греции вооружения и боеприпасы для передачи на Украину. На этот раз Афины сами выдвинули предложение по передаче ВС ВСУ одной из батарей «Патриот» PAC-3. Однако поставили условие, что США гарантирует, что Турция не нападет на Грецию, а также американцы должны заплатить неуказанную в открытых источниках сумму. На это власти США радостно согласились и даже выдвинули встречное предложение, что если комплекс на Украине превратят в металлолом, то американцы поставят новый взамен утраченного или компенсируют в долларах.

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Греки хотят передать Киеву один из ЗРК, который прикрывает греческую столицу от потенциальной угрозы со стороны Турции. При этом ЗРК имеет модификацию, предназначенную для перехвата баллистических ракет, но грекам поставили ЗУР более низкого класса, способные работать на дистанции 150 км. Для поставленных перед ПВО Греции задач этого вполне хватало, но есть вероятность, что в ВС ВСУ комплекс может поступить с более продвинутыми зенитными ракетами.

Украинское правительство требует от Евросоюза поставки 7 комплексов «Патриот» или аналогов, чтобы прикрыть наиболее важные центры от российских ракетных ударов. Европейцы пока не решили станут ли они исполнять просьбу Зеленского, но Германия уже готовится выделить один из своих комплексов для передачи на Украину. Если греки договорятся с американцами, то Европе останется наскрести только 5 ЗРК, которые возможно передадут Киеву в ближайшее время.