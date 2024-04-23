«Они просто боятся России и поэтому не защищают Украину»: заявил президент Украины.

Пока российские оперативно-тактические ракетные комплексы и стратегическая авиация наносит ракетные удары по тыловым, и не только тыловым, объектам ВСУ, президент «свободной и независимой» продолжает «плакаться в жилетку» иностранной прессе. Со слов Зеленского западные страны боятся Россию и поэтому не защищают Украину от ракетных ударов. На этот раз, президент Украины разглагольствовал не конкретному американскому телеканалу, а собрал пресс-конференцию.

Согласно заявлению Зеленского, западные друзья украинской власти, они же союзники и главные поставщики вооружений, боятся Российскую Федерацию и по этой причине не прикрывают украинское небо от ракет, как это происходит с Израилем. Тут стоит отметить, что Зеленскому уже рассказали его западные партнеры о том, что «Украина и Израиль – это две большие разницы». Это заявление дает понять украинскому правительству и народу кто для США и Британии союзник, а кто просто расходный материал в борьбе против России.

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«Если страны не помогают Украине своими силами, потому что боятся, что будет война с Россией, это означает, что они действительно боятся России. И если страны оказывают такую помощь Израилю, это означает, что они уверены, что не будет войны с Ираном» - распинается Владимир Зеленский западным журналистам.

Стоит отметить, что в последнее время у украинских чиновников появилась идея фикс, связанная с защитой Украины от ракетных атак со стороны России. То Кулеба начинает угрожать США, чтобы те поставили «Патриоты», то он же пытается договориться с поляками о переброски польских ЗРК на запад Украины. Зеленский также не прекращает свой круг почета по западным саммитам и странам с протянутой рукой и просьбой отсыпать немного зенитных ракет.

Неудивительно, что когда страны НАТО прикрыли Израиль от ракетной атаки со стороны Ирана, то украинские чинуши возбудились и начали просить для себя того же самого. Ведь если с Израилем можно, то почему и с Украиной нельзя? Вот только на западе быстро поставили украинскую власть на место, рассказав, что одно дело перехватить иранские ракеты не самого лучшего качества и без последствий. Другое дело попробовать перехватить российские ракеты с непредсказуемыми последствиями для западной цивилизации.