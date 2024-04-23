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g1tarist
В России разрабатывают антидроновый комплекс "Пятница" для прикрытия промышленных объектов
Система способна прикрывать большие объекты от налетов дронов.

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Несмотря на прикладываемые усилия и затрачиваемые ресурсы, часть запущенных на Украине беспилотников долетает до целей в тылу РФ и изредка наносит ущерб. При этом нынешний глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) заявляет, что дальше будет больше. Поэтому в России ищут максимально эффективный способ для устранения этой угрозы и один из вариантов называется комплекс «Пятница», который будет в состоянии прикрыть даже масштабные объекты вроде НПЗ от прилётов украинских «подарков».

Согласно имеющейся открытой информации, новая система будет развертываться на объекте охранения и работать как единая система со средствами обнаружения, комплексами радиоэлектронной борьбы и банальными автоматизированными пулеметными точками. При этом «Пятница» самостоятельно примет решение об использовании того или иного средства поражения на основе анализа обнаруженной сигнатуры. Такой комплекс будет способен прикрывать больше территории, так как ему неважно, сколько блоков в него включено.

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«Это программное решение, объединяющее все в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах» – передает РИА Новости слова представителя разработчика, который также рассказал, что название системы «Пятница» не имеет тайных смыслов, а взято по причине того, что комплекс придуман в пятницу.

Стоит отметить, что после недавних налетов украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы выяснилось, что ЗРПК «Панцирь» не всегда способны выявить и устранить угрозу. Поэтому сегодня такие объекты будут оснащать системами радиоэлектронной борьбы, которые повысят защищенность охраняемой территории. Что касается «Пятницы», то больше подробностей в открытых источниках не сообщается и скорее всего более полное описание появится только во время форума «Армия-2024» в августе этого года.

#дроны #пятница
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