Зеленский заявил, что после Украины, Россия обратит свое внимание на Прибалтику, Польшу и Германию.

Ни для кого не секрет, что украинская армия испытывает определенные трудности, которые возникли из-за нехватки обученного личного состава и вооружения, ранее обильно поставляемого западными странами. По этой причине власти Украины вовсю высказываются в различных медиаресурсах на тему, что стране не хватает этого и того, а также, одна из наиболее распространенных песен, что если Украина падет под ударами ВС РФ, то Путин на этом не остановится. В частности, пока еще президент Владимир Зеленский в своем интервью американскому телеканалу NBC заявил, что после Украины Россия обратит пристальное внимание на страны Прибалтики, Польшу и Германию.

В своем очередном высказывании президент Зеленский начал в очередной раз запугивать западных партнеров, пытаясь выжать из них дополнительную военную помощь. Глава Украины рассказал, что если его страна проиграет в конфликте с РФ, то после этого Путин обратит свое пристальное внимание на другие страны. Все это нужно президенту России, по словам Зеленского, чтобы восстановить влияние в этом регионе на уровне советских времен и его, Путина, не остановит осознание того, что страны Прибалтики, Польша и ФРГ входят в состав НАТО.

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«Если Украина не устоит, то Путин точно вторгнется в балтийские государства…Безусловно, после балтийских государств под ударом будут и Польша, и часть Германии» - разглагольствует Зеленский в эфире американского телеканала.

Стоит отметить тот факт, что помощь Украине все-таки выделяется хотя и не в желаемых украинским правительством масштабах. Но даже у Киева может быть праздник и начался он на прошлой неделе, когда американский Конгресс на одном из своих заседаний наконец-то утвердил законопроект о помощи Украине в размере почти 60 млрд долларов. В источниках не уточняется насколько именно этот пакет будет растянут по времени и сколько реальных денег поступит на Украину. Есть мнение, что большая часть выделенных средств уйдет на развитие ВПК США, который получит много заказов на самые разные товары военного назначения.