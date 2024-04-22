Авдеевское направление является сейчас одним из наиболее успешных в плане продвижения для российских войск.

Вооруженные силы России продолжают сохранять инициативу на большей части линии боевого соприкосновения, что не позволяет украинским военным накопить резервы для ответных действий. При этом одно из самых успешных для российской армии направлений в плане продвижения вперед остается Авдеевское. Российские военкоры сообщают с места событий, что ВС РФ смогли прорваться к центру населенного пункта Очеретино, которые до этого был важным логистическим центром в деле снабжения «фортеции» Авдеевки.

Согласно поступающим от российских военных корреспондентов данным, российская армия смогла выбить украинские формирования с южной окраины Очеретино и гнала их до фактического центра населенного пункта, не давая возможности закрепиться и занять более или менее оборудованные позиции. Успешность действий российских подразделений отмечают не только российские СМИ, но и украинские медиаресурсы, которые опять-таки стремятся смягчить реальную обстановку.

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Украинскую оборону в Очеретино смогли пробить штурмовые подразделения группировки войск «Центр», состоящие из бойцов, набранных на Урале и в Сибири. Что интересно в открытых источниках появилось заявление командира 47-й бригады ВСУ, который видимо отвечал за оборону населенного пункта, в которой военный рассказал, что подразделения ВСУ банально сбежали с оборонительных позиций и именно поэтому ВС РФ смогли так быстро пробить укрепления и выйти к центру города.

Стоит отметить, что на Авдеевском направлении ведутся штурмовые действия не только в Очеретино. Печально известные Бердычи оказались в фактическом окружении после перерезания российскими военными дороги на Новобахмутовку. Также идет наступление в Новокалиново к востоку от Очеретино и там также ВСУ постепенно отступают.