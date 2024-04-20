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g1tarist
Отечественный электромобиль «Атом» будет оснащен экраном дополненной реальности
Работать он будет на собственном ПО

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Первая версия конструктора приложений для проекционного дисплея дополненной реальности на электрокаре Атом будет работать на собственном программном обеспечении под названием Builder. Она создает приложения для проекционного дисплея, взаимодействующего с медиасистемой через движок AR Engine. По словам разработчиков, это большой шаг вперед, открывающий немалые перспективы для дальнейших исследований.

AR Engine обеспечивает формирование требуемых элементов изображения, позволяя отображать на дисплее как данные о состоянии электрокара, так и различные подсказки и интерфейсы приложений.

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Финальный этап разработки программного обеспечения Builder, по приложениям для информационной системы Атома, обещает упростить задачу создания.

По словам разработчиков, само изображение будет восприниматься человеком как находящееся на расстоянии 12 метров перед автомобилем, что снизит нагрузку на глаза. Builder позволит сторонним разработчикам настроить приложения так, чтобы часть их интерфейсов можно было отобразить на проекционном дисплее дополненной реальности. Одновременно другие модели имеют изображение, «висящее» перед машиной на расстоянии от 1 до 5 метров, что вынуждает водителя переключать фокус постоянно.

В середине 2025 года запланирован запуск серийного производства электрокара Атом. Первоначально он будет оснащен одним двигателем мощностью 204 л. с., установленным на задней оси, а позже добавится дополнительный двигатель мощностью 82 л. с. для передних колес. Запас хода автомобиля составит до 500 километров благодаря 77-киловаттной батарее. Какой отклик получит нововведение среди конечных потребителей – покажет время. Стоит отметить, что на сегодняшний день проекционным экраном оборудовано не более 30% всех автомобилей, поэтому данная отрасль остается крайне перспективной для внедрения новинок.

#авто #атом
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