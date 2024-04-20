Стоимость такого спорткара оказалось относительно не высокой.

На сегодняшний день проводится один из популярных аукционов Bring a Trailer. Здесь ведутся торги за родстер Tommykaira ZZ со средним мотором, который был разработан в средине далекого 1997 года. Создал его японский автомобильный завод, который перед созданием собственного транспортного средства специализировался на тюнинге моделей Субару и Ниссан. За один из приблизительно 234 существующих спортивных машин предлагают 19 997 условных единиц. Завершатся эти торги через несколько дней.

К главным преимуществам и особенностям автомобилей можно отнести:

Аскетичная и привлекательная на вид модель Tommykaira ZZ выглядит как смесь разнородных дизайнерских элементов от автомобилей Lotus, Porsche и Ferrari. Что касается кузова спорткара, то он сделан с применением стекловолокна, крыша – съемная. Подвеска выполнена из двойных поперечных рычагов и регулируемых койловеров, колеса являются 16-дюймовыми Volk Racing.

Мотором для машины послужил атмосферный вид двигателя Nissan SR20DE (рассчитанный на два литра), имеет четыре карбюратора Кейхин. Сама компания Nissan пользовалась таким двигателем на разнообразных моделях, к примеру, некоторых разновидностях спорткаров SX. А вот на Tommykaira ZZ двигатель способен выдавать 182 л. с. и 197 Нм, предусмотрена пятиступенчатая «механика», которая разгоняет транспортное средство до 100 км/ч приблизительно за пять секунд. Что касается максимальной скорости, то она достигает около 245 км в час.

В салоне все продумано до мелочей. Это элементы управления, аналоговые приборы, переключатели. С момента сборки данный автомобиль проехал почти 44 тыс. км.

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Спустя несколько дней будет ясно, как прошли торги Tommykaira ZZ.