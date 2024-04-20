У Ирана очень многочисленная армия, но его военная техника по качеству уступает израильской.

Ирано-израильские отношения в последнее время находятся в крайне напряженном состоянии и дело тут не только в ударах ЦАХАЛ. Как пишет автор издания The Financial Times, если дело дойдет до прямого вооруженного противостояния между странами, то точные последствия предсказать будет сложно. Поэтому автор британского издания просто сравнил на цифрах количество военной техники и военный потенциал стран в принципе.

Проблема заключается в том, что иранская армия обладает значительным численным перевесом в личном составе почти в 3 раза. У Ирана бронетехники (БМП, БТР и танки) кратно больше, чем у израильской армии. Даже в надводном флоте у иранского правительства имеется серьезный численный перевес. Единственное чего у Израиля значительно больше, так это авиационной техники. Правда автор отмечает, что у ЦАХАЛ вся военная техника более современного производства, чем у Ирана. Однако, как показали события в секторе Газа, эта техника не сильно помогает израильской армии.

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Что интересно, в издании отметили наличие у иранского правительства большого количества дронов разных систем и ракет разного радиуса действия. Кроме того, в случае начала конфликта, Иран поддержат разные прокси-группировки, разбросанные по Ливии, Сирии, Ираку и Йемену, что приведет к необходимости ЦАХАЛ разбивать свои силы. Однако у Израиля есть немаловажное преимущество и это не только тень «большого брата» в виде США за спиной, но и неподтвержденный факт наличия ядерного оружия.

Ядерное оружие, которое вроде как есть, а вроде, как и нет у ЦАХАЛ, является важным козырем в любом вооруженном конфликте. Особенно если страна не опасается за осуждение со стороны мировой общественности и не считает жизни мирных граждан других стран. Израильская армия уже показала, как она может действовать в секторе Газа, и аналогичная картина будет если им потребуется «работать» в других странах региона.