Главным аргументом Зеленского является почти полная «декоммунизация» тепловых электростанций, по которым ВС РФ нанесли ракетно-дроновые удары.

Пока еще легитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к странам Евросоюза. На этот раз глава украинской власти рассказал про угрозу, нависшую над Европой из-за возможного удара российской армии по атомным объектам на территории страны. Главным аргументом Зеленского является почти полная «декоммунизация» тепловых электростанций, по которым ВС РФ нанесли ракетно-дроновые удары.

Самое интересное, что Зеленский рассказывает про возможные удары российской армии по Запорожской атомной электростанции, которую считает украинской. Мол, российская власть в случае чего обстреляет ЗАЭС, вопреки всем установленным нормам, что станет настоящей экологической катастрофой для Восточной Европы и это надо предотвратить.

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При этом почти с самого начала СВО Запорожская АЭС находится под полным контролем российской стороны и именно ВСУ упорно продолжают обстреливать атомный объект, который считается крупнейшим в Европе.

Есть мнение, что подобными заявлениями Зеленский пытается надавить на Евросоюз с самой банальной целью получения дополнительной военной и финансовой помощи. Ведь вчера в новостях появилось заявление Кулебы, главы киевской дипломатии, о том, что экономика Украины находится под ударом и если не поставят системы ПВО, то все станет плохо. Вполне вероятен сценарий, в ходе которого именно украинская власть нанесет очередной удар по ЗАЭС, но свалит все на РФ.