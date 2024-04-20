Дроны повышенной дальности полета способны долететь до Сибири и нанести удар.

Для российских объектов, удаленных от Украины на 2 – 3 тысячи км, может появиться угроза в виде украинских БПЛА повышенной дальности полета. Мол, украинские конструкторы смогли разработать беспилотник с дальностью полета в 3 000 км, что ранее никому не удавалось. Об этом пишет британское издание The Economist, рассуждая на тему ударов ВСУ по инфраструктурным объектам ВС РФ в Сибири. При этом английское издание не приводит никакой конкретной информации в доказательство, кроме заявлений украинских политиков и военных.

Согласно изданному в «Экономисте» материалу, на Украине уже давно работают над дронами повышенной дальности и вложили в это дело «сотни миллионов долларов». Украинские КБ работали не покладая рук и смогли выдать беспилотник, достаточно дешевый, но при этом способный долететь до целей в глубоком тылу РФ. Стоит отметить, что украинские военные уже давно начали использовать БПЛА с дальностью полета в 1 000 км, что не является секретом.

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Киев сегодня вкладывает миллионы долларов в разработку и производство дронов разных моделей, так как они позволяют хоть как-то держаться ВСУ на линии боевого соприкосновения. В противном случае у российской армии было бы тотальное преимущество во всем, кроме численности личного состава. В первую очередь таким маневром украинский Генштаб планирует компенсировать нехватку банальных артиллерийских снарядов.

Стоит также понимать, что большая часть технологий сегодня поступает на Украину с Запада, а там сидят неглупые люди, которые имеют в разработке беспилотные системы. Поэтому данный материал вполне может иметь под собой более материальные обоснования, нежели голословные заявления украинцев. Напомним, что перед появлением у Украины новых видов вооружения всегда проходили заявления типа «у нас появится» или «у нас разрабатывают».