Ракета предназначена для поражения систем ПВО .

Американские оружейные компании продолжают создавать перспективные вооружения, предназначенные для преодоления систем ПВО и ПРО потенциального противника. Так американская фирма «Локхид-Марин» на прошедшей недавно выставке Sea Air Space 2024 показала ракету Mako, предназначенную для поражения ЗРК и выставляемую с припиской «гиперзвуковая». Несмотря на заявленные характеристики боеприпас не вызвал особого ажиотажа у американских военных, которые присутствовали на выставке.

Выставка вооружений прошла недавно в окрестностях Вашингтона и на ней присутствовал представитель фирмы «Локхид-Мартин», отвечающий на вопросы журналистов и гостей. Со слов Роба Остерхуда выходит, что ракета имеет длину 4 м, диаметр 33 см и массу 600 кг. Боевая часть Mako весит 60 кг, но более подробного описания боеголовки не предоставлено из-за секретности. Со слов Остерхуда выходит, что ракета предназначена в первую очередь для поражения пусковых установок и радиолокационных станций ЗРК и может подвешиваться на F-35 без повышения заметности самолета. Кроме того, ракету разрабатывали в рамках программы перспективного вооружения SiAW.

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Главный вопрос касаемо ракеты заключался в ее статусе «гиперзвуковой», так как в российской армии это термин сегодня означает одно, а у ВС США совсем другое. Дело в том, что американцы называют «гиперзвуковыми» все ракеты, которые могут развивать скорость выше скорости звука или 5 Махов. Поэтому Mako, несмотря на возможность полета в 300 км, не вызвала особого ажиотажа, так как не является желанным истинным «гиперзвуком», который есть у Российской Федерации и вроде как Китая. Поэтому несмотря на проведенные испытания ракету пока не планируют принимать на вооружение ВВС и ВМС США, для которых в первую очередь и предназначена.