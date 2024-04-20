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g1tarist
Кулеба рассказал про тяжелое положение на Украине из-за нехватки комплексов ЗРК
Он сказал: «Дайте нам «Патриоты» или экономика рухнет окончательно».

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Из-за действий российских военных у украинской экономики наблюдаются серьезные проблемы и если западные страны не помогут ВС ВСУ с зенитно-ракетными комплексами, то она, экономика, может окончательно рухнуть. Об этом во время своего выступления заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. При этом последнее время риторика украинской власти по поводу ЗРК становится все требовательнее и порой приобретает совсем уж невероятные формы.

Стоит отметить, что недавно Кулеба рассказывал про попытку договориться с Варшавой, чтобы польские комплексы прикрывали западную часть Украины, а имеющиеся там ЗРК ВС ВСУ были перенаправлены на восток. Но пока больше про этот договор ничего не слышно, но главный дипломат Зеленского выдал в своей речи заявление. Что если американцы не поставят «Патриоты», то Киев начнет действовать вопреки их просьбам. Картина выглядит так, будто собака начал кусать руку хозяина, кормящего и направляющего ее. При этом Кулеба заявил, что время «дружелюбной дипломатии» прошло.

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На этом фоне возбудились западные военные эксперты, которые начали рассказывать, что российская армия смогла серьезно проредить украинские ПВО и теперь наносит крайне болезненные удары по промышленным объектам страны. Мол, остатки зенитно-ракетных комплексов не способны нормально прикрывать оставшиеся заводы и фабрики от возможного удара и больше всего сегодня защищена столица Украины.

Стоит отметить тот факт, что украинская экономика — это весьма эфемерная вещь, так как на протяжении последних лет 10 ее поддерживали за счет западных финансовых вливаний. Сегодня же РФ просто добивает еще рабочие предприятия и энергосистему страны, чтобы подломить боеспособность ВСУ. Вполне вероятен тот сценарий, что пока на западе наконец соберут остатки своих ракет и ЗРК, ключевые украинские предприятия превратятся в груду металла и камней.

#кулеба
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Кулеба: страны НАТО пообещали найти новые системы ПВО для Украины
МИД Украины Дмитрий Кулеба просит Запад поставить ещё хотя бы 5 - 7 ЗРК Patriot
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