Российские Вооруженные силы продолжают теснить украинские войска на Авдеевском направлении

Российские Вооруженные силы продолжают теснить украинские войска на Авдеевском направлении и если один из векторов атаки идет в сторону Карловки, то другой развивается в направлении Очеретино. Этот город расположен к северо-западу от Авдеевки и ранее использовался ВСУ в качестве одного из логистических узлов по подвозу резервов и боеприпасов в «фортецию», так как там в советское время создали железнодорожную развязку. ВС РФ смогли взять под контроль железнодорожный узел и рванули в северном направлении, войдя в Новокалиново и Керамик.

Как сообщают источники с мест событий российская армия смогла выдавить ВСУ с занимаемых позиций на юге Очеретино и перейти через ж/д узел. Украинские подразделения откатились северо-западнее, а российские части сманеврировали и ушли в сторону сразу двух населенных пунктов к северу. Речь идет о Новокалинове, где ВС РФ закрепились в восточной части и Керамике, войска вошли в южную часть населенного пункта. Причем Новокалиново уже охватывается российской армией с трех сторон и взятие села под контроль вопрос времени. Украинская сторона пока никак не комментирует такой поворот событий, который волне вероятно стал для них неожиданным.

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Стоит отметить, что взятие под контроль этих поселков стало возможно только после падения «фортеции» Авдеевка, которую так активно использовал Зеленский в своих медийных войнах. Продвижение на север в районе Очеретино может открыть прямой доступ к Константиновке, которая прикрывает Часов Яр с южного направления. А как известно из новостей, Зеленский дал приказ Сырскому на удержание Часова Яра как минимум до начала «швейцарского мирного саммита», который пройдет в середине июня нынешнего года. Каким именно образом украинская армия будет удерживать этот город пока остается загадкой, так как ситуация уже сейчас там складывается весьма плачевная.