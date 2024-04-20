25 апреля в пекинских автосалонах анонсирована выставка уникальных моделей кроссоверов Geely.

25 апреля в пекинских автосалонах анонсирована выставка уникальных моделей кроссоверов Geely. Также будут представлены гибриды и электромобили. Отдельно стоит подчеркнуть демонстрацию флагманского кроссовера линейки galaxy.

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Экономика Китая развивается семимильными шагами. Не зря говорят, Китай впереди планеты всей. Эта тенденция коснулась и рынка авто. Все массмедиа Китая и русскоязычные источники пестрят новостями о предстоящем анонсе линейки топовых автомобилей.

На своём официальном сайте компания опубликовала только единственное изображение новенького авто. На фото можно четко отследить объемный силуэт кроссовера. Дизайн довольно сдержанный. Прослеживаются плавные линии в оформлении окна с горизонтальной растяжкой. Также модель оснащена хромированными накладками и задними стойками. Диски колёсные выполнены в весьма уникальной форме. Ручки и дверцы производитель обещал сделать распашными или раздвижными. Также разработчики продумали встроенную систему разблокировки замков, имеется довольно крупный спойлер для такой модели. Новинка обещает порадовать покупателей приятной ценой. Не зря столько шума ещё до официального релиза.

С января по март концерн Geely умудрился успешно продать более 450 000 автомобилей. С каждым месяцем объемы реализации продукции galaxy только увеличиваются. Также Пекинский автосалон предоставит ещё одну модель Geely Galaxy. Кроссовер сам по себе представляет уже сертифицированный внедорожник с индексом E5. Он оснащен электромотором с мощностью 218 лошадиных сил. По меркам специалистов это неплохая мощность для двигателя. Следовательно, новинка обещает быть ходовой на рынке среди автолюбителей.

Производители позаботились о том, чтобы техническая составляющая была на высоком уровне. Китай постоянно совершенствует качество своих авто на радость покупателям.