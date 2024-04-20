Первую из новинок марка уже начала рассекречивать.

Эксклюзивный бренд Exlantix, который создал Exeed – входящий в компанию Chery, в ближайшие месяцы планирует выпустить, как минимум, четыре новинки. Как сообщает QCWP, к такому выводу можно прийти, посмотрев видеозапись, продемонстрированную на последней конференции Exlantix. Как минимум об одной новинке, бренд уже начал рассказывать.

Слайд показывает автомобили, которые уже недавно появились в продаже Exlantix — минивэн ES и кроссовер ET. Также есть краткая информация моделей, которые сейчас еще в проекте. На изображениях они затемненные, однако, хорошо видно, что такие разработки являются кроссоверами с разными размерами. Два других автомобиля – это минивэны с индексными значениями E08 и E09 — их можно прочитать на том месте, где есть номерные знаки.

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С новыми полноценными фотоснимками Екслантикс E08 можно ознакомиться в сети, при этом стало известно, что минивэн включен в линейку основной марки Exeed. Главные его достоинства заключаются в необыкновенном дизайне. К примеру, присутствуют пиксельные световые панели на кузове и огромные габариты. Кроме того, созданы большие двери сзади — с их помощью можно попасть на любой ряд сидения – как на второй, так и на третий.

На слайде Exlantix E09 имеет такой же вид, как и E08. Скорее всего, такой индекс будет присущ премиальной модификации авто. О будущих разработках сейчас не известно ничего, но, наверняка, это будут модели внедорожников Chery.

Несколько дней назад бренд Exlantix начал продавать электрический кроссовер ET в Китае. В продажи он вышел под маркой Sterra. Оценили его в 202 тысяч юаней (около 2,6 млн российских рублей). В течение лета текущего года марка официально появится на рынке РФ.