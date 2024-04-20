Увеличенный дисплей, коробка передач на руле, а в отделке использованы более дорогие материалы.

Обновленный кроссовер от Haval продемонстрировал свой интерьер любителям автомобилей. У Н6 поменялся дисплей медиасистемы — его увеличили. Кроме того, селектор коробки передач получил новое место на рулевой колонке, а отделка стала более дорогой благодаря использованию новых материалов.

Руль, консоль и передняя панель полностью обновились. Что касается центрального экрана, то он стал больше — насколько можно судить по фото. Его размер составляет 15,6 дюйма, шайбы между сиденьями больше нет, зато есть подрулевой рычаг — именно он теперь и отвечает за переключение передач. Соответственно, на консоли освободилось место — и теперь там располагается ниша для зарядки смартфона беспроводным способом.

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Хотя Haval H6 сохранил свою колесную базу, в размерах он все-таки стал несколько больше — габариты обновленной модели составляют 4703х1886х1730 миллиметров. При этом расстояние между осями составляет 2738 миллиметров. У машины не только новые фары и решетка радиатора, но и бамперы.

Что касается объемов двигателя, то предполагается, что они останутся прежними, то есть полтора и два литра. В то же время их доработали и сделали более мощными. Если раньше базовый двигатель развивал 169 л. с., то теперь - 177 «лошадок». Двухлитровый добавил сразу 20 л. с. — с 211 их количество выросло до 231. На всех моделях устанавливается роботизированная трансмиссия, для двухлитрового двигателя опционально доступен полный привод.

Представление рестайлинговой модели анонсируется на Пекинском автосалоне, так что долго ждать события не придется. Сейчас в России Haval H6 не продается — и, судя по всему, пока что планов поставлять его российским автолюбителям также нет. Для страны следующей новинкой станет Haval H3. предполагается, что модель будет показана во втором квартале.