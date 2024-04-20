Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Названы расценки на премиальные автомобили Seres M5 и M7 в России
Стартуют они от 6,59 миллиона рублей, автомобили появятся у дилеров в начале мая.

реклама

Недавно в РФ официально представили китайскую марку Seres. В линейке будут среднеразмерный и полноразмерные внедорожники (два) со смешанными силовыми конструкциями. Расценки составляют от 6,58 млн рублей, продаваться авто будут уже через месяц.

Основное средство передвижения Seres в РФ – кроссовер со средними габаритами M5, длина – 4780 мм. Внедрена будет трехмоторная силовая система с ДВС, совокупная отдача 487 л. с., ускорение около 100 км/ч за 4,5 с. Запас хода достигает 1200 км.

реклама

В РФ Seres M5 можно будет приобрести в одной привлекательной комплектации. На выбор лишь расцветка кузова и метод отделки авто внутри.

Длина Seres M7 (5020 мм) – побольше. Однако немного слабее, моторы способны развивать до 438 л. с. Разгоняться транспортное средство сможет около 100 км/ч всего за 4,9 секунды при 1120-км запаса. Если сравнивать с предыдущим автомобилем, то купить кроссовер можно будет с различной конфигурацией салона на пять, либо на шесть мест. Продавать авто начнут с шестиместного варианта по стоимости от 7,57 млн российских рублей. А за 100 тыс. рублей колесные диски (20-дюймовые) смогут заменить на 21-дюймовые. Транспортные средства, имеющие два ряда кресел, можно будет приобрести этим летом.

Seres M7 будет оснащен комфортабельными креслами, двумя беспроводными зарядками, панорамной крышей и климатической системой. Отделка салона – из кожи.

Все модели уже подготовлены к дорогам РФ. Например, выполнена русификация медиасистемы с Android Auto, а также подогрев руля. В транспортных средствах предусмотрен европейский разъем для зарядки аккумулятора. Что касается гарантии на авто, то она составляет до двух лет либо 100 тыс. км. Причем на силовую электронику — четыре года либо 80 тыс. км.

#авто
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине начали использовать извлеченные из "Гераней" и УМПК российские антенны "Комета-М"
14
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
+
Politico: Поставки сырья из Китая представляют угрозу для снарядной промышленности Европы
1
Иран продемонстрировал свой аналог российского комплекса С-400
2
Российских владельцев консолей Xbox начали банить за покупку Game Pass через сторонние сервисы
4
Президент Чехии признал, что Европе уже нечем помогать Украине
2
Euronews: В Европе Албания и Исландия обеспечены на 100% экологически чистой энергией
7
В США считают, что российские хакеры атаковали систему водоснабжения в Техасе
1
Украина в ближайшие недели получит новую немецкую систему ПВО IRIS-T
1
Google представила апрельское обновление для Pixel 7 и 8
+
В сети опубликованы рендеры будущих Apple Watch Series X
+
Военкоры: У украинских войск есть три ключевых железнодорожных маршрута снабжения
1
Microsoft и OpenAI потратят 100 миллиардов долларов, чтобы избавиться от зависимости GPU Nvidia
+
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
1
Xiaomi 11T Pro получил обновление HyperOS
2
OnePlus Ace 3 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ встроенной памяти
+
Salad арендует видеокарты геймеров для генерации непристойного контента
3
Российские войска нанесли удар с тыла по ВСУ в районе Очеретино
+
Microsoft планирует сделать обязательной активацию Microsoft Account при установке Windows 10
1
Яндекс выпустил новые устройства для умного дома с Алисой
+

Популярные статьи

Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
48
Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
20
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
10
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
21
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
171
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
10
Блинкен намерен потребовать от Китая прекратить военное сотрудничество с РФ и покупать нефть у Ирана
13
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
12
Обзор игры The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena – так и закончился Риддик
+
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
10

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
19:59
И не идет пиздюк в комлпекте рт и длсс -это вам хуянг мозги промыл.дурачкам.вы настолько тупое быдло .что уже уверовали что без мыловарни не бывает ничего.зеленый гомогей и долбоеб -синонимы форевер
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
19:57
Ниже скрины где 3050 в нативе сливает 6600,так что лососни тунца.Привыкли в мыловарню играть -там то да,там то рулит.так что иди ка ты.ниже и Хорайзон скрин у меня с ультрой -чем не современная игра ...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
ev_rus
19:55
Обоснование? Или просто из-за цены?
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
19:53
дааа...конефта.мыловарня как оно есть .все уже неоднократно скрины видели с этой конфетой.слепые кроты как ты -то ценят
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Василий Федосов
19:53
Наушники Razer? Спасибо, не нужно. Если и покупать, то Audeze. Купил себе ноябре беспроводные магнито-планарные наушники Audeze Maxwell Ultraviolet Edition. С включённым Dolby Atmos звучат шикарно.
Razer представила геймерские наушники BlackShark V2 Pro и BlackShark V2 X
Cowboy Huggies
19:53
Это вымышленный персонаж, чтобы вас затроллить, нету никакой Катюхи.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
19:52
генератор не могу подрубить ??? Да неужели ??? лососни по полной.везде где есть фср или dlss и FG-спокойно врубается генератор
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
huk87
19:51
если маленького роста не выше 165 то вообще малышка и кошкалечек, киифотька мааенькая, дяде понравилась, но в идеале дядя безума от курносых малышек, белокурых
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
19:50
помним твои скриншоты.такой ужас там что пипец.то есть игра там вообще по сути дерьмо -что с лучами что без.особенно фары там доставили -лучи там просто чудесны
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
huk87
19:46
радеоны гумно, интуль пока тоже
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем