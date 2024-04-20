Стартуют они от 6,59 миллиона рублей, автомобили появятся у дилеров в начале мая.

Недавно в РФ официально представили китайскую марку Seres. В линейке будут среднеразмерный и полноразмерные внедорожники (два) со смешанными силовыми конструкциями. Расценки составляют от 6,58 млн рублей, продаваться авто будут уже через месяц.

Основное средство передвижения Seres в РФ – кроссовер со средними габаритами M5, длина – 4780 мм. Внедрена будет трехмоторная силовая система с ДВС, совокупная отдача 487 л. с., ускорение около 100 км/ч за 4,5 с. Запас хода достигает 1200 км.

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В РФ Seres M5 можно будет приобрести в одной привлекательной комплектации. На выбор лишь расцветка кузова и метод отделки авто внутри.

Длина Seres M7 (5020 мм) – побольше. Однако немного слабее, моторы способны развивать до 438 л. с. Разгоняться транспортное средство сможет около 100 км/ч всего за 4,9 секунды при 1120-км запаса. Если сравнивать с предыдущим автомобилем, то купить кроссовер можно будет с различной конфигурацией салона на пять, либо на шесть мест. Продавать авто начнут с шестиместного варианта по стоимости от 7,57 млн российских рублей. А за 100 тыс. рублей колесные диски (20-дюймовые) смогут заменить на 21-дюймовые. Транспортные средства, имеющие два ряда кресел, можно будет приобрести этим летом.

Seres M7 будет оснащен комфортабельными креслами, двумя беспроводными зарядками, панорамной крышей и климатической системой. Отделка салона – из кожи.

Все модели уже подготовлены к дорогам РФ. Например, выполнена русификация медиасистемы с Android Auto, а также подогрев руля. В транспортных средствах предусмотрен европейский разъем для зарядки аккумулятора. Что касается гарантии на авто, то она составляет до двух лет либо 100 тыс. км. Причем на силовую электронику — четыре года либо 80 тыс. км.