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g1tarist
ГИБДД заранее предупредили самокатчиков о готовящихся рейдах
Рейды ГИБДД коснутся столичных самокатчиков

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ГИБДД столицы проведет особый рейд по соблюдению правил дорожного движения — он коснется тех, кто ездит по Москве с использованием средств индивидуальной мобильности. Имеются в виду велосипеды, самокаты и другие средства передвижения, которые маркируются как СИМ. Мероприятие начнется 19 апреля и завершится 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что СИП — это не только велосипеды всех типов, но также сигвеи и моноколеса — их владельцы должны соблюдать правила дорожного движения наравне со всеми. Это касается также тех, кто передвигается на гиробордах, электроскутерах и подобных им транспортных средств. Рейд ГИБДД проводится с конкретной целью — повысить безопасность людей, причем это касается как пешеходов, так и тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности. Сотрудники ГИБДД будут работать на уменьшение количества ДТП с участием СИМ, пропагандировать соблюдение правил дорожного движения.

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Пока что максимальный штраф для тех, кто ездит на СИМ и нарушает ПДД, составляет 1500 рублей. При этом для средств индивидуальной мобильности нет такого разделения нарушений, как для мотоциклов и автомобилей. Но на рассмотрение Госдумы уже представлен законопроект, который позволит устранить существующие недоработки и усилить ответственность для пользователей СИМ.

Так, у самокатов каршерингового сервиса Whoosh, которые он выдает в прокат, появились собственные номерные знаки — ими их снабдил прокатчик. В сервисе заявили, что столичные дорожные камеры будут фиксировать нарушения ПДД, которые допустил клиент на электросамокате, а благодаря номерному знаку его будет легко идентифицировать. Правда, пока что только в порядке эксперимента, запущенного столичным департаментом транспорта.


#гибдд
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