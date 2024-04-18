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g1tarist
Стали известны цены полноприводного кроссовера Jaecoo J8
В трёх комплектациях он стоит от 4,4 до 5,1 миллиона рублей.

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Производители Jaecoo озвучили российские цены на большой внедорожник J8. Он идет в трех комплектациях и соответственно цены варьируются от 4,4 до 5,1 миллиона рублей. Начинка дорогой модели является уникальной, неповторяющейся в других. То же касается и конкурентов, ведь выражены инновационные проекты. Это выражено в предустановленном полном приводе, где вектор тяги может управляться внешне.

Три комплектации в связи с ценовой политикой выражены соответственно:

  1. Первая комплектация внедорожника за 4.4 миллиона вобрала в себя 20 – дюймовые колеса и полноразмерную запаску. Отчего не придется стыдиться ее использовать в экстренном случае. Также имеется панорамная крыша и целый набор помощников водителя вместе с расширенным «круиз-контролем». Кроме камер кругового обзора «прозрачный капот» установлены разные режимы обогрева и вентиляции, 6 подушек безопасности и двухзонный климат-контроль. Отчего поездка будет более комфортной и безопасной.
  2. В модели Supreme за 4,8 миллиона рублей можно найти хорошую тонировку и отделанные потолок темным бархатом и кожаные сиденья. Также добавлены надежный видеорегистратор, ароматизатор с тремя запахами на выбор и массажные функции передних сидений. Имеется регулируемая подушка для водителя и выдвижная оттоманка для пассажира рядом. Водительское место оснащается дополнительными подушками безопасности, боковыми, разграничивающими его и пассажира и подушка для колен. Эта комплектация расширила функционал безопасности.
  3. Supreme V с ценой 5,1 миллиона рублей оснащена модернизированной системой полного привода. Это выражается добавлением второй муфты в подключении задних колес к кардану. Благодаря этому, улучшено управление вектором тяги. И, соответственно, увеличивается маневренность авто при поворотах, и он лучше держит дорогу и управление по грунту. Также если нет необходимости использовать полный привод, можно отключить кардан. Что увеличивает проходимость и долговечность ходовой.

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Все модели Jaecoo J8 с длиной в 4820 миллиметров оснащены колесной базой в 2820 миллиметра. Что позволяет улучшить сцепление с дорожным покрытием. Также все три комплектации имеют турбомотор 2.0 с мощностью в 249 лошадиных сил. Имеется 7-ступенчатая коробка передач с двумя валами переключений сцепления (четные и нечетные передачи). Электромагнитные клапаны на амортизаторах подвески делают возможным изменение демпфирования. И крен, клевок при входе в поворот уменьшается или становится плавным. Клиренс тут выражен в 210 см, и разгон авто до 100 км достигает за 8.5 секунд.

#jaecoo
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Jaecoo раскрывает технологии полного привода для нового J8 в России
Jaecoo объявила о продажах флагманского кроссовера J8 на российском рынке
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