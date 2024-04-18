Для этой группы лиц будет вводится большое число штрафов.

В Государственную думу поступил законопроект от инициативной группы депутатов и сенаторов, который должен встать на защиту пешеходов и общественного порядка от пользователей не только средств индивидуальной мобильности, но и велосипедов. Нарушителей ждут штрафы на приличную сумму, которая может доходить до 30 тыс. рублей. В КоАП РФ появится новая статья, которая будет применяться к лицам, управлявшим СИМ в нетрезвом виде и отказались пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Их могут наказать в пределах 20000–30000 рублей. Что касается велосипедистов, то для них предусмотрены санкции за подобные действия на сумму до 1500 рублей.

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Итак, что еще измениться для самокатчиков и велосипедистов?

Новые положения коснутся в основном тех, кто пользуется самокатами и другими мобильными средствами. Хотя, конечно, будут распространяться и на владельцев велосипедов. Законодатели предлагают следующие виды штрафных санкций:

Если пользователь оставил место аварии, то ему выпишут штраф на сумму от четырех до пяти тысяч рублей;

Если самокатчик причинил вред потерпевшему, то он понесет административную ответственность в виде штрафа до пятнадцати тысяч рублей;

Езда на самокате вдвоем обойдется нарушителям от двух до трех тысяч рублей;

Если кто-то пожелает проехаться вместе с ребенком на СИМ, то карман опустеет на пять тысяч рублей;

За превышение скорости больше пяти километров в час последует наказание в виде штрафных санкций на сумму от 500 до 5 тыс. рублей;

За езду в неположенных местах (проезжая и пешеходная части) виновник будет наказан на 2500 рублей;

Если пользователь на тяжелом самокате (более 35 кг) прокатиться по тротуару, то его ждет штраф на сумму до трех с половиной тысяч рублей.

Нарушителей будут наказывать при помощи камер фиксации в автоматическом режиме. Чтобы идентифицировать пользователей, потребуются номерные таблички. Сейчас в стране этот вопрос уже решается с оснащением всех самокатов и других СИМ. Хотя общей концепции еще не имеется по этому поводу.