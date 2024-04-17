Сервис Циан первым в России среди классифайдов недвижимости запустил умного помощника.

В поиске квартиры или дома теперь можно забыть о сложностях с фильтрами и бесконечными списками предложений. Сервис Циан представил новинку, которая облегчит жизнь всем, кто мечтает о новом жилье. Это ЦианGPT - ваш личный помощник в мире недвижимости, работающий на основе искусственного интеллекта.

Представьте, что вам больше не нужно тратить часы на поиск идеального дома или квартиры. С ЦианGPT достаточно просто написать, что ищете, например, "хочу купить однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде за 5 миллионов" или "ищу аренду в Москве на севере до 50 тысяч рублей в месяц". И всё! Помощник подберет для вас лучшие варианты, ориентируясь на ваши пожелания.

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ЦианGPT не только помогает найти недвижимость, но и отвечает на вопросы, с которыми обычно обращаются в службу поддержки. Не знаете, как оформить ипотеку или продать квартиру? Спросите у ЦианGPT, и он поделится необходимой информацией.

В будущем помощник станет еще умнее. Он сможет советовать, какую квартиру выбрать, как сделать дизайн интерьера, а также рассказать о преимуществах ипотеки и аренды. "Мы работаем над тем, чтобы ЦианGPT стал настоящим экспертом во всех вопросах, связанных с недвижимостью", - говорит Мария Таньшина, руководитель проекта.

На данный момент новый сервис доступен для ограниченного круга пользователей iOS, но скоро его смогут опробовать все желающие на любой платформе.