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g1tarist
YouTube продолжает бороться с блокировщиками рекламы
А именно, начал замедлять загрузку видеороликов.

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Теперь, если вы любите смотреть видео на YouTube без рекламы, используя специальные программы или браузеры, которые её блокируют - могут возникнуть проблемки. Похоже, YouTube решил немного усложнить жизнь таким пользователям.

Известный сайт The Verge сообщает, что приложения для блокировки рекламы, например AdGuard, и некоторые браузеры, как Opera GX и YouTube ++, столкнулись с трудностями. Видео могут грузиться медленнее, а иногда и вовсе выдавать сообщение, что "Контент недоступен". YouTube объясняет это просто: если вы блокируете рекламу, то нарушаете правила платформы. А это мешает тем, кто создает видео, зарабатывать на своих просмотрах.

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Но не всё так плохо, если вы не хотите видеть рекламу. У YouTube есть предложение – платная подписка Premium. Она появилась ещё в 2015 году под именем Red и позже была переименована. По последним данным, на февраль 2024 года, у Premium и YouTube Music уже более 100 миллионов подписчиков по всему миру.

С мая 2023 года YouTube начал тестировать нововведение: если у вас в браузере стоит блокировщик рекламы, видео может и не показаться. Вам предложат либо отключить блокировщик, либо подписаться на Premium. А в ноябре некоторые пользователи заметили, что видео стали загружаться медленнее, и это тоже связано с блокировщиками рекламы.

Так что, если вы заметили, что ваше любимое видео вдруг стало "тормозить", возможно, придется выбирать: смотреть с рекламой, отключив блокировщик или подписаться на Premium. YouTube явно хочет, чтобы мы выбрали третий вариант. Ну а как поступите вы? 

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