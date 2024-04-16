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g1tarist
Илон Маск решил сделать посты в соц сети Х (бывшем твиттере) платными
Всё для борьбы с интернет-троллями и ботоводами.

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Илон Маск решил провести нововведение на своей соцсети X – теперь, чтобы начать публиковать свои мысли и идеи, новым пользователям придется заплатить. Но не переживайте, это не навсегда! Спустя три месяца после регистрации, все станет абсолютно бесплатно.

Маск объясняет, что такое решение – это борьба с назойливыми ботами и троллями, которые засоряют интернет. По его словам, эти ребята слишком хитрые и легко обходят все проверки, так что пришлось придумать что-то новенькое. И вот, символическая плата за возможность делиться постами кажется ему отличным решением.

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Кстати, это не первый раз, когда платформа X экспериментирует с такой идеей. В прошлом году они уже пробовали взимать по доллару в год с новеньких в Новой Зеландии и на Филиппинах за возможность активно участвовать в жизни соцсети – писать сообщения, делать репосты и лайкать. Теперь, кажется, Маск решил, что пора расширять географию этой инициативы.

Итак, если вы только собираетесь присоединиться к X, будьте готовы к небольшому взносу. Но помните, это всего лишь на первые три месяца, а потом – свобода слова во всей ее красе и без каких-либо платежей. Видимо, так Илон Маск и его команда пытаются сделать интернет чуть лучше и чище для всех нас. 

#илон маск #твиттер
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Новая политика X включает плату для новых пользователей
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