В своем тг-канале написал: "Зеленский уже давно подготовил "пути отхода" на Запад".

Недавно в западной прессе появился материал в котором один из авторов делился впечатлением от того, что в глазах Зеленского был страх. Видимо нынешний пока еще президент Украины осознает, что дела у него идут не то, чтобы очень хорошо. Однако в этот момент на сцену выступил бывший премьер-министр страны Азаров, который заявил, что у Владимира Зеленского уже подготовлены пути отхода на Запад и спрятано немало денег и недвижимости по заграницам. Делал это все Зеленский через своего коллегу еще по студии «95 квадрат» - Шефира, которого еще называют «кошельком Зеленского».

Именно на Шефира, как заявляет экс-премьер Азаров, оформлены многочисленные офшоры и недвижимость Зеленского. Сам президент за годы у руля Украины приобрел немало финансов благодаря хитрым схемам и многочисленным аферам.

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«Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции. Занимался этим его ближайший друг и бывший руководитель Сергей Шефир… В руках Шефира находятся, по сути дела, все эти офшоры, все эти счета, потому что Зеленский не мог на себя это все оформлять» - пишет Азаров в своем ТГ-канале.

Тут стоит понимать тот факт, что Зеленский фигура не самостоятельная, а работающая мало того, что в плотной связке с Ермаком, так еще и под крылом британской внешней разведки. Именно она, британская разведка, в случае чего будет прикрывать отход Зеленского из тонущей Украины. Или просто спишет его в расход, а все активы Зеленского останутся у Шефира, который распорядится ими на свое усмотрение. Что интересно, бывший главком ВСУ Залужный считается ставленником США, как и Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов на территории РФ.