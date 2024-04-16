Советуют использовать только пехоту и только в городах.

Первое время после начала СВО украинская армия не обладала тем насыщением системами вооружения, которые обрела уже к лету 2022 года. Поэтому командование ВСУ выбрало тактику размена пехоты на российскую технику и оборону в крупных городах. Позже ситуация немного изменилась, а к началу контрнаступления 2023 года военные действия приобрели классический сценарий. Однако потери ВСУ в технике и нехватка боеприпасов вынуждает ждать украинскую власть помощи со стороны запада, но там играют в свои политические игры и не стремятся передавать Украине больше оружия.

Более того ситуация совершила полноценный круг и запад советует украинцам использовать в большей мере пехоту и занимать оборону в городах с капитальной застройкой, которую можно использовать в качестве фортификационных сооружений. При этом нехватку боевой техники никто не собирается ВСУ восполнять и им лучше бы набирать больше солдат в армию. Однако тут стоит отметить, что в этом вопросе у украинской армии имеются свои подвижки в виде принятого закона о тотальной мобилизации, что позволит увеличить поток новобранцев.

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«Запад настаивает на том, чтобы ВСУ воевали на 90% пехотой и 100% только в городах, строения в которых можно использовать как оборонные фортификации» - отмечает сложившуюся ситуацию автор украинского ТГ-канала «Легитимный».

Стоит понимать, что перед так называемым коллективным Западом стоит весьма масштабная задача – заработать как можно больше денег на конфликте на Украине. При этом никто не отменяет и другую задачу, по максимальному ослаблению Российской Федерации и полному развалу промышленного потенциала Украины, как самостоятельно страны. Вот на этом фоне советы по использованию пехоты в застройках городов выглядят особенно аморально.