Это уже четвертый вариант детектора обнаружения дронов.

Украинские дроны стали настоящей головной болью для российской армии и в России активно ведут работы над системами подавления и обнаружения таких аппаратов. В частности, компания 3mx занимается разработкой и внедрением в войска систем обнаружения дронов под общим названием «Булат». Существует уже 3 версии этого устройства, которое в пассивном режиме сканирует эфир и выявляет цели, но теперь была представлена новая, 4-я, версия с элементами искусственного интеллекта, способного работать более эффективно.

Согласно словам разработчиков, которые были опубликованы на страницах «Известий», новая версия детектора дронов уже активно тестируется в зоне проведения спецоперации. А в мае компания планирует начать полноценное серийное производство аппарата, который пойдет в войска. Согласно их заявлениям, обновленный «Булат» будет способен работать в более широком диапазоне частот и быстро их идентифицировать по категориям. Так устройство вычислить все источники радиосигналов в определенном радиусе и покажет оператору именно дроны, а не сотовые вышки, роутеры или радиостанции.

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При этом как уже отмечалось, устройство работает в пассивном режиме и его невозможно вычислить и соответственно нанести туда огневой удар. Сегодня разработчик сообщает, что в память «Булата» внесены 150 уникальных сигнатур, которые ИИ будет сопоставлять и проводить анализ обнаруженных целей. При этом обучение модуля искусственного интеллекта продолжается и список целей только растет с каждым днем. «Булат» способен обнаруживать потенциальные цели в круге радиусом 1,5 км на открытой местности или 600 – 800 метров в городской застройке или лесу. Вроде бы не такое уж и большое расстояние, но оно позволяет подготовится бойцам российской армии к прилету опасного «подарка» и оперативно на него среагировать залпом картечи из дробовика.