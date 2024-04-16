Законопроект по помощи Украине могут и не утвердить.

Пока в США горел завод по производству боеприпасов, офис президента Зеленского затаил дыхание и ждал известий из Палаты представителей Конгресса. Дело в том, что Киев не прекращает ждать сообщений о новом пакете финансовой и военной помощи со стороны Соединенных Штатов, чтобы успешно пустить его в дело. Однако Майкл Джонсон заявил. Что в Конгрессе будет рассмотрено сразу четыре законопроекта, касающиеся финансирования дружественных стран, что для Украины не предвещает ничего хорошего.

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Ранее Байден пытался протащить через Конгресс и Сенат общий законопроект финансовой помощи, в который входили Израиль, Тайвань и Украина. Однако что-то пошло не так и вот этот большой пакет раздробили на мелкие кусочки, чтобы провести по каждому из них голосование. Тут стоит отметить, что четвертый законопроект касается сразу нескольких вещей, в которые входи запрет Тик-Ток в США, попытка присвоить российские активы и еще много интересного.

Такое положение вещей с финансированием вызвало глубокое разочарование в недрах Офиса президента Украины. Оттуда послышались голоса, которые говорили, что это «непродуктивно» и вообще «свободную и независимую» в таком случае оставят без денег. И у них на это есть веские причины, так как республиканцы скорее всего попробуют протащить туда вопрос по границе с Мексикой, а это в свою очередь не устраивает Белый дом и всю демократическую партию в целом.

В любом случае вероятность получения Украиной нового пакета помощи со стороны США стремится к нулю. При этом само голосование по этим законопроектам случится в конце нынешней недели и станет значимым событием для правительства США. А украинской власти только и остается, что через Кулебу просить Польшу прикрыть западные области страны и угрожать США, что если они не передадут «Патриоты», то перестанут к ним прислушиваться окончательно.