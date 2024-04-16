Завод производил снаряды для Украины.

Из Соединенных Штатов пришла новость, которая может сказаться на ситуации в зоне проведения СВО. Дело в том, что в штате Пенсильвания на одном из оружейных заводов по производству боеприпасов случилась чрезвычайная ситуация в виде пожара. Согласно официальным заявлениям всех возможных представителей, опасность для производства устранена, а из сотрудников предприятия никто не пострадал.

Минувшим днем на заводе по производству артиллерийских боеприпасов в Скрэнтоне (штат Пенсильвания) вспыхнул пожар. Причины происшествия пока неизвестны и вряд ли будут обнародованы, но представитель General Dynamics заявил, что огонь потушен и производству ничто не угрожает. Стоит сказать отдельно, что данное предприятие входит в структуру Объединенного командования боеприпасами ВС США и производит большое количество 155-мм и 105-мм снарядов для классической артиллерии и 120-мм мины.

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Тут стоит отметить, что с момента начала СВО на Украине данный завод начали активно загружать заказами на те самые боеприпасы. После производства они быстро шли в «свободную и независимую», где ВСУ использовали их по прямому назначению в натовских арт-системах. При этом до начала спецоперации этот завод не то, чтобы сильно был загружен заказами, так как их не нужно было в таком большом количестве.

Вполне вероятно пожар случился по техническим причинам из-за загруженности производственных линий и нарушений в техпроцессе. Однако всегда остается вероятность злого умысла, которая могла привести к столь печальному происшествию. В любом случае американские власти не будут торопиться с объяснениями причин ЧП, так как в любом варианте покажут себя с не самой лучшей стороны.