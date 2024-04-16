Такое время автономной работы значительно превышает возможности аналогичных продуктов от других производителей.

Торговая марка Black Shark, которая является частью известного бренда Xiaomi, всколыхнула новостные ленты анонсом своего первого умного кольца. И главная его особенность – невероятно долгая работа без подзарядки. Это чудо техники обещает радовать своего владельца целых 180 дней. Для сравнения, аналогичные устройства, как, например, умное кольцо от Samsung, могут похвастаться лишь 5-9 днями автономной работы.

Правда, стоит учесть один момент. В Black Shark не раскрыли всех карт: не сказали, при каких именно условиях их кольцо сможет так долго работать. Возможно, речь идет о максимальном времени в режиме ожидания, когда устройство не используется активно. К тому же, в комплекте идет специальный зарядный кейс, что намекает на то, что время от времени кольцо все же придется подзаряжать.

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Но не только продолжительность работы делает это кольцо особенным. Оно еще и удивительно тонкое – всего 2,2 мм. Такая толщина делает его одним из самых легких и незаметных аксессуаров на рынке умных колец. К тому же, разработчики обещают, что носить его будет максимально комфортно каждый день.

А еще это кольцо – настоящий помощник для заботы о вашем здоровье. Оно умеет следить за пульсом, уровнем кислорода в крови, температурой тела и даже анализировать ваш сердечный ритм. Пока что мы не знаем, когда именно новинка поступит в продажу и сколько будет стоить, но уже ясно: это устройство точно заинтересует многих.

Так что, если вы всегда хотели носить на пальце не просто красивое украшение, а настоящего помощника для здоровья и долголетия, скоро у вас появится такая возможность.