Теперь создавать собственные тематические коллекции стикеров стало намного проще.

В Telegram появилась новая функция, которая точно придется по вкусу всем любителям общения с помощью забавных картинок. Теперь каждый может стать настоящим художником стикеров прямо в своем смартфоне. Представьте, как ваше любимое фото или забавный скетч превращается в стикер, который можно моментально отправить друзьям или даже поделиться с миром.

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Все очень просто: открыли приложение, выбрали картинку и вперед творить. Можно добавить шутливый текст, пару блесток или сделать изображение анимированным – фантазии нет предела. А если нужно выделить что-то особенное или, наоборот, скрыть лишнее, в редакторе есть удобные инструменты для редактирования. Ваши творения будут выглядеть профессионально благодаря классическому белому контуру вокруг стикеров.

Создать новый стикер так же легко, как отправить сообщение – просто нажмите кнопку «+» в разделе стикеров. А чтобы ваша коллекция стала по-настоящему уникальной, Telegram предлагает подобрать эмодзи, которые лучше всего отражают настроение вашего стикера. Интересно, что приложение может само предложить подходящие эмодзи, благодаря умным алгоритмам искусственного интеллекта.

Не забыли разработчики и о том, как важно быстро находить нужные стикеры. Благодаря интеграции с поиском по эмодзи, найти идеальный стикер для ответа в чате стало проще простого. Так что, если вы всегда мечтали о личной коллекции стикеров или хотите удивить друзей эксклюзивными картинками, пора загружать обновление Telegram и открывать в себе талант стикер-мастера!