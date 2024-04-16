Это одна из моделей реализованного в 2020 году проекта LM25, который тюнеры посвятили победе McLaren F1.

Помимо внешнего оформления, внутренний мир суперкара также претерпел значительные изменения. Качественные карбоновые элементы, эксклюзивные материалы и специальные детали делают салон этого McLaren Senna GTR от Lanzante по-настоящему роскошным и индивидуальным. Вся концепция автомобиля наполнена духом победы и соревновательности, отражая реноме и историю McLaren на трековых гонках. Один из самых важных аспектов этого проекта — сохранение души оригинальной модели McLaren F1 и перенос этой эмоциональной нагрузки в McLaren Senna GTR.

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На предстоящем аукционе RM Sotheby's будет выставлен редкий суперкар-McLaren Senna GTR, улучшенный экспертами ателье Lanzante. Это единственный автомобиль из проекта LM25, посвященного триумфу McLaren F1 на Ле-Мане в 2020г. Аукционисты подчеркивают его уникальность и минимальный пробег, ожидая продажу купе за €1,4-1,6 млн.

Lanzante в гранях проекта LM25 использовали семь автомобилей McLaren, но лишь один Senna GTR был отобран. Он выделяется украшением карбоном, уникальным алюминиевыми и углепластиковыми дисками. Внешний вид GTR LM25 напоминает чемпионский F1, имитируя его раскраску, номер и элементами 1995 года.

В салоне автомобиля поставлены карбоновые кресла с новым рулем и гоночными ремнями, повторяющие дизайн F1 GTR. Тюнеры смогли понизить вес машины на 41 кг, не затрагивая силовой агрегат - 825-сильный V8.

Официальный — McLaren Senna GTR предназначен для трека, но Lanzante сертифицировали свою версию в уличном использовании в Великобритании. Несмотря на это, километраж автомобиля за год сборки не превысил 1731 км.

McLaren отметила модель в честь знакового события — выигрыша на Ле-Мане, выпустив в 2020 году пять уникальных автомобилей с аналогичным оформлением и немного усиленными двигателями.